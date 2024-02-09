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08:38, 9 февраля 2024Россия

Начало интервью Путина Карлсону с исторической части объяснили

Пушилин: историческая часть в интервью Путина Карлсону объясняет причины СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону с исторической части, чтобы донести до зрителей причины начала специальной военной операции (СВО) и природу решений России. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Автор публикации отметил, что у него сложилось впечатление, что Карлсон в какой-то момент понял российского лидера.

«Наш президент начал из глубины веков — так проще понять природу решений России, а также причины навязанного конфликта и начала СВО как защитной реакции», — объяснил Пушилин. Также он отметил, что несмотря на прогнозируемые попытки оболгать интервью Путина Карлсону, он «видит разворот к здравому смыслу в мире».

«Думаю, ищущий западный читатель или зритель найдет для себя ответы на многие вопросы», — заключил глава ДНР.

Как заявлял член Совета Федерации Алексей Пушков, интервью Путина Такеру Карлсону способно пробить брешь в информационной стене, воздвигнутой Европой и США перед РФ.

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