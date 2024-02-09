Напавшую с топором и ножом на мать россиянку отправили на принудительное лечение

В Петербурге суд отправил на лечение девушку после попытки зарезать мать

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение 21-летнюю местную жительницу Наталью Шлапак, которая напала с ножом и топором на мать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Девушка обвинялась в преступлении по статье о покушении.

По данным следствия, утром 22 мая 2023 года фигурантка поссорилась с матерью и нанесла ей несколько ударов в поясничную область, шею и голову. Женщине удалось сбежать от дочери и вызвать медиков. Шлапак задержали в тот же день, а на следующий — заключили под стражу. Вину девушка признала частично.

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