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Напавшую с топором и ножом на мать россиянку отправили на принудительное лечение
В Петербурге суд отправил на лечение девушку после попытки зарезать мать
Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение 21-летнюю местную жительницу Наталью Шлапак, которая напала с ножом и топором на мать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Девушка обвинялась в преступлении по статье о покушении.
По данным следствия, утром 22 мая 2023 года фигурантка поссорилась с матерью и нанесла ей несколько ударов в поясничную область, шею и голову. Женщине удалось сбежать от дочери и вызвать медиков. Шлапак задержали в тот же день, а на следующий — заключили под стражу. Вину девушка признала частично.
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