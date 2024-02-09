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19:00, 9 февраля 2024Мир

Названы препятствия для переизбрания Байдена на пост президента США

WSJ: возраст и ошибки Джо Байдена станут помехами для его предвыборной кампании
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Выступление президента США Джо Байдена после публикации доклада специального прокурора может помешать действующему лидеру страны быть переизбранным на этот пост в 2024 году. Это и другие препятствия на пути политика называет Wall Street Journal (WSJ).

«Помощники пытались показать его [Джо Байдена] энергичным и готовым к работе, но отчет [спецпрокурора] и его словесные ошибки на этой неделе позволяют предположить, что возраст остается помехой для его предвыборной кампании», — отмечает издание.

Более того, опросы показывают, что большинство американцев обеспокоены преклонным возрастом кандидата в президенты, что также может стать препятствием для переизбрания Байдена. В ноябре 2024 года политику исполнится 82 года.

Ранее сообщалось, что президент США резко отреагировал на доклад спецпрокурора, который усомнился в умственных способностях и памяти Байдена.

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      Лина Пивоварова
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