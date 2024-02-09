Овечкин забросил шайбу в третьем матче подряд и сократил отставание от Гретцки

Овечкин забросил шайбу в матче с «Флоридой» и сократил отставание от Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 9 февраля, и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Флориды». Россиянин отметился голом в третьей игре подряд.

Овечин сократил отставание от Уэйна Гретцки, являющегося лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, до 61 шайбы. В активе форварда 833 гола. Кроме того, Овечкин обновил рекорд результативности в матчах с «Флоридой» для одного хоккеиста. В 71 встрече с «Пантерс» он набрал 89 очков (44 гола и 45 ассистов).

В нынешнем сезоне Овечкин провел 46 матчей в регулярном чемпионате. Он отметился 11 голами и 22 передачами.