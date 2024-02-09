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12:42, 9 февраля 2024Бывший СССР

Посол Украины рассказала о дефиците техники и достаточном количестве солдат

Посол Украины Маркарова: ВСУ испытывают дефицит техники, людей достаточно
Оксана Маркарова

Оксана Маркарова. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с дефицитом техники, при этом в войсках имеется достаточное количество солдат. Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Bloomberg.

«Мы все еще испытываем критическую нехватку техники. Нам нужно больше оборудования, больше ПВО... В целом люди все еще мотивированы, у нас все еще есть достаточно людей, которые хотят воевать», — сказала она.

Посол подчеркнула, что Киеву не хватает «ракет, ракет-перехватчиков и всего остального». По ее словам, закон о мобилизации связан с необходимостью ротации в ВСУ, поскольку «люди в течение двух лет находятся в окопах».

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что количество выпускаемых российскими военными снарядов в десять раз превышает число выстрелов украинской артиллерии. В Киеве жалуются, что бойцы ВСУ испытывают серьезные проблемы с боеприпасами из-за задержки помощи.

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      Алевтина Запольская
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