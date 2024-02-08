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09:22, 8 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о десятикратном превосходстве России в снарядах

WSJ: число выпущенных Россией снарядов в 10 раз превышает число выстрелов ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Количество выпускаемых российскими военными снарядов в 10 раз превышает число выстрелов артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя Службы безопасности Украины (СБУ).

Украинский чиновник прокомментировал отказ Конгресса США принять законопроект о военной помощи Украине. По его словам, бойцы ВСУ испытывают серьезные проблемы с боеприпасами на фоне задержки помощи.

Источник заявил, что особенно остро проявляется нехватка артиллерийских снарядов. «Российские войска превосходят украинцев примерно в 10 раз на каждый выпущенный нами снаряд», — заявил он. Отмечается, что дополнительная помощь позволила бы Киеву закупить боеприпасы и усилить противовоздушную оборону.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в итальянскому каналу RAI признал, что в наземном конфликте с Россией настал застой из-за задержек в поставках оружия. По его мнению, Украине необходимы не только боеприпасы, но и современная военная техника.

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      Юрий Леонов
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