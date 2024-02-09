Пожилым людям дали несколько советов по укреплению иммунитета

Гериатр Рунихина: пожилым людям для укрепления иммунитета надо хорошо спать

С возрастом иммунный статус человека ослабевает, и воспалительные процессы в организме усиливаются, рассказала главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина. Несколько советов пожилым людям по укреплению иммунитета она дала в беседе с «Москвой 24».

По словам Рунихиной, пожилым людям желательно максимально избегать даже однократного эпизода острой инфекции или обострения хронического заболевания. «Потому что для них это может стать серьезным испытанием. И привести к значительному ухудшению состояния здоровья, а также развитию старческой астении», — рассказала она. Для этого, продолжила гериатр, желательно использовать индивидуальные средства защиты, не контактировать с больными людьми и своевременно делать прививки.

Чтобы иммунитет был крепким, добавила Рунихина, в пожилом возрасте надо избегать стрессов, хорошо спать, давать организму умеренную физическую нагрузку и рационально питаться, не отказываясь от содержащих белок продуктов. «Можно употреблять бобовые, такие как фасоль или соя. В качестве животного белка подойдут рыба и курица, но ни в коем случае не жирное мясо», — объяснила врач.

В рацион людей старшего возраста, уточнила Рунихина, также важно включать продукты с клетчаткой — овощи и фрукты, пищевые волокна в которых способствуют здоровью кишечника, важному для иммунного статуса. Также ежедневно необходимо употреблять продукты с содержанием витаминов A, D, C и E, и железа.

Витамин A содержится в моркови, сливочном масле, печени трески, кураге и чернике. Витамин D можно получить из рыбы и яиц, а витамин C – из цитрусовых. Витамин E содержится во многих продуктах, в основном растительного происхождения. С возрастом есть склонность к железодефицитной анемии, поэтому важно употреблять мясо.

Надежда Рунихина главный гериатр департамента здравоохранения Москвы

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