Кефир оказался полезен для пожилых

Диетолог Соломатина: кефир помогает пожилым людям вести активный образ жизни

Регулярное употребление кефира помогает вести активный образ жизни и минимизировать риск развития заболеваний в зрелом возрасте. О том, что напиток оказался полезен для пожилых, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина отметила, что кефир приносит пользу в любом возрасте, так как содержит большое количество бифидо- и лактобактерий, необходимых для поддержания микрофлоры кишечника. По ее словам, здоровый микробиом не только обеспечивает хорошую работу желудочно-кишечного тракта, но и помогает нормально функционировать иммунитету, нервной системе и внутренним органам.

Для пожилых людей этот напиток особенно важен, считает диетолог. Она объяснила, что кефир помогает уничтожать патогенную флору в кишечнике, минимизирует количество заболеваний и помогает дольше вести активный образ жизни.

Соломатина уточнила, что кефир не всегда оказывает слабительный эффект. По ее словам, такое свойство есть только у свежего напитка, изготовленного один-два дня назад. «Позднее кефир начинает менять свои свойства, у него появляется резкий вкус, и на ЖКТ он оказывает уже крепящее действие. Такой продукт не рекомендуется пить людям с гастритами, язвами, колитами», — отметила специалистка. Кроме того, напиток лучше не пить на ночь, поскольку он может ухудшить качество сна.

Ранее Соломатина рассказала о пользе халвы для пожилых людей. Она отметила, что все виды халвы (подсолнечная, арахисовая, кунжутная, льняная и миндальная) содержат клетчатку.