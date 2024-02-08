Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:29, 8 февраля 2024Забота о себе

Кефир оказался полезен для пожилых

Диетолог Соломатина: кефир помогает пожилым людям вести активный образ жизни

Фото: Fascinadora / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление кефира помогает вести активный образ жизни и минимизировать риск развития заболеваний в зрелом возрасте. О том, что напиток оказался полезен для пожилых, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина отметила, что кефир приносит пользу в любом возрасте, так как содержит большое количество бифидо- и лактобактерий, необходимых для поддержания микрофлоры кишечника. По ее словам, здоровый микробиом не только обеспечивает хорошую работу желудочно-кишечного тракта, но и помогает нормально функционировать иммунитету, нервной системе и внутренним органам.

Для пожилых людей этот напиток особенно важен, считает диетолог. Она объяснила, что кефир помогает уничтожать патогенную флору в кишечнике, минимизирует количество заболеваний и помогает дольше вести активный образ жизни.

Материалы по теме:
Протечка мозгов Как кишечная флора контролирует человека
Протечка мозговКак кишечная флора контролирует человека
12 мая 2017
«Наши старые друзья глисты» Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
«Наши старые друзья глисты»Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
7 июля 2018

Соломатина уточнила, что кефир не всегда оказывает слабительный эффект. По ее словам, такое свойство есть только у свежего напитка, изготовленного один-два дня назад. «Позднее кефир начинает менять свои свойства, у него появляется резкий вкус, и на ЖКТ он оказывает уже крепящее действие. Такой продукт не рекомендуется пить людям с гастритами, язвами, колитами», — отметила специалистка. Кроме того, напиток лучше не пить на ночь, поскольку он может ухудшить качество сна.

Ранее Соломатина рассказала о пользе халвы для пожилых людей. Она отметила, что все виды халвы (подсолнечная, арахисовая, кунжутная, льняная и миндальная) содержат клетчатку.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили установить единый возраст, до которого можно служить во время мобилизации. Кого это коснется?

      В соцсетях России заметили необычное явление

      Экс-губернатор Фургал отверг обвинения в хищении активов МСП-Банка

      Россиянин готовился перейти на сторону Украины и попал под статью о госизмене

      Китайцы оформили рекордное количество электронных виз в Россию

      Дело возбудили после массовой драки со стрельбой в российском регионе

      Украинская теннисистка отказалась пожимать руку победившей ее россиянке

      Звезда «Слова пацана» рассказал об изменениях в жизни после успеха сериала

      Украина начала переговоры с Данией по гарантиям безопасности

      В подполье рассказали о поражении завода дронов ВСУ в Николаеве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше