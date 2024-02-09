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02:07, 9 февраля 2024Мир

Путин объяснил политику США после развала СССР

Путин: США после развала СССР проводили ничем не обоснованную политику давления
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что США после развала СССР проводили в отношении Москвы ничем не обоснованную политику давления. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа опубликована на сайте репортера.

Российский глава подчеркнул, что в том числе Вашингтон затягивал Украину в НАТО.

Ранее президент сообщил, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими. Глава российского государства также назвал происходящее элементом гражданской войны.

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      Юлия Мискевич
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