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02:03, 9 февраля 2024Бывший СССР

Путин назвал происходящее на Украине элементом гражданской войны

Путин в интервью назвал происходящее на Украине элементом гражданской войны

Украинцы до сих пор ощущают себя русскими. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа опубликована на сайте репортера.

Глава российского государства также назвал происходящее элементом гражданской войны.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Интервью опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.

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      Марина Совина
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