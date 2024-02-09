Путин назвал происходящее на Украине элементом гражданской войны

Путин в интервью назвал происходящее на Украине элементом гражданской войны

Украинцы до сих пор ощущают себя русскими. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа опубликована на сайте репортера.

Глава российского государства также назвал происходящее элементом гражданской войны.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Интервью опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.