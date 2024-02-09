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14:10, 9 февраля 2024Россия

Путин обсудил с Совбезом проблему паводков и пожаров

Путин на заседании Совбеза обсудил проблему паводков и природных пожаров

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 февраля, обсудил с членами Совета Безопасности проблему паводков и природных пожаров в стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«К сожалению, паводков и природных пожаров никто не отменял, отменить не может. Но мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать все для того, чтобы минимизировать последствия», — сказал президент.

С докладом на совещании выступил глава МЧС Александр Куренков. Помимо этого, на Совбезе, в частности. присутствовали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Оперативное совещание с членами Совбеза ранее анонсировали в Кремле. Тогда Дмитрий Песков не раскрывал подробности о теме совещания.

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      Анастасия Шейкина
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