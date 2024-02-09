В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков сообщил, что 9 февраля Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

В пятницу, 9 февраля, президент России Владимир Путин будет работать в Кремле и проведет оперативное совещание с членами Совбеза. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он не стал раскрывать тему совещания, подчеркнув, что Путин сам ее обозначит. либо позже подробности раскроет пресс-служба Кремля.

Ранее стало известно, что в феврале президент может посетить Турцию. Помимо этого, после мартовских президентских выборов возможна поездка Путина в КНДР. Однако точные данные пресс-секретарь главы государства не назвал.