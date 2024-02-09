Путин обвинил Польшу в ограничении потока газа в Германию

Путин обвинил Польшу в закрытии газопровода «Ямал — Европа»

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте, обвинил Польшу в том, что она закрыла газопровод «Ямал — Европа», с помощью которого в Германию поставлялись большие объемы газа, выразив непонимание данного решения.

«Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды — Германия. Германия кормит Польшу в известной степени», — заявил глава государства.

По его словам, в сложившейся ситуации у него нет понимания, почему Варшава приняла решение о закрытии данного газопровода.

Ранее стало известно, что по итогам января 2024 года суммарные поставки трубопроводного газа из России в Европу выросли в 1,4 раза (на 41 процент) в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 2,52 миллиарда кубометров.