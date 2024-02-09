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04:26, 9 февраля 2024Мир

Путин описал чествование нациста в Канаде словами «дело Гитлера живет»

Путин заявил, что дело Гитлера живет, указав на необходимость денацификации
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте, высказался о ситуации с чествованием эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько) в канадском парламенте, указав на то, что дело Адольфа Гитлера продолжает жить.

«Вы говорите: Гитлера нет уже столько лет, 80 лет. Но дело его живет. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины, аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя!» — посетовал глава государства.

По его словам, данный пример является очередным доказательством необходимости денацификации. Он отметил, что не должно остаться людей, которые пытаются сохранить нацистскую идеологию.

Ранее Путин заявил, что Украина решила отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона. По его словам, теперь США должны искать выход и исправлять эту ошибку.

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      Марина Совина
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