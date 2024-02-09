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02:25, 9 февраля 2024Мир

Путин прокомментировал российскую угрозу для Польши и Латвии

Путин: Россия не испытывает интерес в Польше или Латвии

Фото: Sputnik / Reuters

Президент РФ Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном прокомментировал возможность угрозы для Латвии и Польши со стороны России. Интервью опубликовано на личном сайте репортера.

«Они говорят об этом, и они стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди — те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди — прекрасно понимают, что это фейк», — заявил российский лидер.

Карлсон спросил президента РФ, может ли он допустить, что армия России однажды направится на Польшу. «Только если со стороны Польши будет нападение на Россию. Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это?» — ответил Путин.

Также глава РФ сообщил, что мысль о каких-либо притязаниях России на континенте «противоречит здравому смыслу». Он подчеркнул, что в этом случае стране пришлось бы развязать глобальную войну, которая ведет к уничтожению всего человечества.

Ранее глава государства призвал Украину вступить в переговоры. Он подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от переговорного процесса и отметил, что Киеву необходимо отменить запрещающий декрет.

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      Александра Синицына
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