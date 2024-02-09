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04:44, 9 февраля 2024Бывший СССР

Путин рассказал о встрече с венграми на Западной Украине

Путин рассказал, как в советское время встретился с венграми на Западной Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вспомнил, как в советское время во время путешествия на машине встретил на западной Украине венгров, приняв их за артистов. Заявление прозвучало в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа опубликована на сайте репортера.

Президент рассказал историю, как въехал в город Берегово, и названия поселков были не на украинском, а на русском и на венгерском языках. По словам Путина, он удивился, когда, проезжая по деревне, увидел нарядно одетых мужчин.

Политик удивился, что возле деревенских домов сидят мужчины в черных костюмах-тройках и черных цилиндрах. Путин поинтересовался, артисты ли это?

«Это венгры. Я говорю: а чего они здесь делают? Как чего, это их земля, они здесь живут», — рассказал политик.

Ранее Путин заявил, что мир проходит через период тяжелого заболевания. Глава России считает, что мир должен быть единым. По его мнению, безопасность также должна быть общей, а не рассчитанной на «золотой миллиард».

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      Юлия Мискевич
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