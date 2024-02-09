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04:34, 9 февраля 2024Россия

Путин заявил о разделенном на две части мире

Путин: мир проходит через период тяжелого заболевания, он разделен на две части
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что мир проходит через период тяжелого заболевания.

По словам политика, мир разделен на две части. «Голова разделяется на два полушария: одно отвечает за одну сферу деятельности, другое — более креативное и так далее. Но это все-таки одна голова», — заявил российский лидер.

Глава России считает, что мир должен быть единым. По его мнению, безопасность также должна быть общей, а не рассчитанной на «золотой миллиард». В таком случае мир станет стабильным, устойчивым и прогнозируемым, сказал он.

Ранее Путин назвал развитие искусственного интеллекта (ИИ) и исследования в генетике одними из главных возможных угроз для человечества.

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      Марина Совина
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