Путин заявил о разделенном на две части мире

Путин: мир проходит через период тяжелого заболевания, он разделен на две части

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что мир проходит через период тяжелого заболевания.

По словам политика, мир разделен на две части. «Голова разделяется на два полушария: одно отвечает за одну сферу деятельности, другое — более креативное и так далее. Но это все-таки одна голова», — заявил российский лидер.

Глава России считает, что мир должен быть единым. По его мнению, безопасность также должна быть общей, а не рассчитанной на «золотой миллиард». В таком случае мир станет стабильным, устойчивым и прогнозируемым, сказал он.

Ранее Путин назвал развитие искусственного интеллекта (ИИ) и исследования в генетике одними из главных возможных угроз для человечества.