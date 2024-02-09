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02:51, 9 февраля 2024Россия

Путин высказался о возможном нападении России на Польшу

Путин: Россия может направить войска в Польшу только в случае нападения Варшавы

Президент России Владимир Путин исключил нападение Москвы на Польшу за исключением необходимости отражения атаки со стороны Варшавы. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, беседа опубликована на сайте репортера.

«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Зачем нам это?» — отметил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что агрессивная политика Варшавы вызывает обеспокоенность Москвы и Минска. «Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, это повод для повышенного внимания», — сказал он.

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      Марина Совина
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