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06:19, 9 февраля 2024Мир

В США заявили о неспособности Байдена работать на посту президента

В Палате представителей США заявили, что Байдену нельзя занимать свой пост
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Annabelle Gordon — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский глава Джо Байден не подходит для работы на президентском посту. Об этом рассказал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в соцсети X.

«Вечерняя пресс-конференция президента дополнительно подтвердила в прямом эфире подчеркнутое спецпрокурором: он не подходит для работы на посту», — отметил он.

8 февраля Джо Байден выступил с не анонсированным ранее обращением к нации, в котором довольно резко прокомментировал доклад спецпрокурора, где фигурируют слова о проблемах с памятью у американского лидера. Он ответил, что с его памятью все хорошо и он не нуждается в советах.

Ранее в этот же день специальный прокурор Роберт Хер представил доклад по делу о ненадлежащем хранении секретных документов, из-за которого президенту Байдену могло грозить уголовное наказание. В материале Хер отметил, что американский лидер хранил у себя бумаги «по невинной ошибке» из-за проблем с памятью.

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      Марина Совина
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