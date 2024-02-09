Роналду засунул шарф саудовского клуба в трусы и бросил его фанатам

Роналду засунул шарф саудовского «Аль-Хиляля» в трусы и бросил его фанатам

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на поведение болельщиков другого клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляля» во время товарищеского матча команд. Об этом сообщает «Чемпионат».

Фанаты кинули уходившему в подтрибунное помещение футболисту клубный шарф. Тот засунул его в трусы и бросил обратно на трибуны. Уточняется, что на протяжении всего матча поклонники «Аль-Хиляля» скандировали имя Лионеля Месси при каждом касании мяча Роналду.

Встреча прошла 8 февраля. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля».

Ранее Роналду был назван самым высокооплачиваемым спортсменом мира. По итогам 2023 года португалец заработал 275 миллионов долларов.