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12:34, 9 февраля 2024Среда обитания

Россиянам назвали способ сохранить тепло дома в мороз

Эксперт Середенкова: сохранить тепло жилья в мороз поможет устранение его утечки

Фото: Mika Ruusunen / Unsplash

Для сохранения тепла жилья в мороз поможет устранение его утечки. Способ не мерзнуть в квартире в холода назвала россиянам гендиректор управляющей компании Level Group Татьяна Середенкова, пишет «Российская газета».

По словам эксперта, необходимо проверить окна и двери в подъезде. Если они открыты или неплотно закрыты, холодно будет не только в местах общего пользования, но и в квартирах. Причем неплотно закрытая дверь в подъезд может выстуживать все крыло дома, уточнила Середенкова.

Проверить и отрегулировать нужно также окна в самой квартире. Это можно сделать самостоятельно или вызвать специалистов. Если рамы пропускают тепло, их можно заклеить утеплителем. Однако эксперт не рекомендует делать это с тем окном, которое открывается на проветривание. «Без проветривания будет нарушаться влажностный режим (оптимальная влажность в квартире, согласно ГОСТ— 40-60 процентов), на окнах и откосах будет копиться влага, вследствие чего будет распространяться плесень», — пояснила Середенкова.

Специалистка также посоветовала проверить, сохраняют ли тепло стены, особенно в углах. Сделать это можно с помощью тепловизора. После проверки может оказаться, что стены стоит утеплить изнутри, чтобы промерзание фасада не сказывалось на температуре в квартире.

Ранее россиянам назвали неочевидный способ сэкономить на отоплении. Для подачи тепла в дом можно использовать кондиционер. По данным экспертов, этот прибор расходует энергию в 3-5 раз меньше обогревателя.

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      Нина Ташевская
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