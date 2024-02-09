Россиянам указали на важность чистки зубов до завтрака

Стоматолог Золотницкий: чистить зубы надо до завтрака, а после — полоскать рот

Зубы лучше чистить перед первым приемом пищи, рассказал главный внештатный специалист-стоматолог столичного Депздрава Игорь Золотницкий. На важность проведения этой гигиенической процедуры до завтрака он указал россиянам в ходе беседы с «Москвой 24».

Зубы надо чистить утром и вечером по две-три минуты и, вопреки мнению некоторых специалистов, утренняя чистка должна проходить до завтрака, объяснил он. «Идея заключается в том, чтобы удалить зубной налет до еды, так как с пищей поступают продукты метаболизма для бактерий. В результате усиливается процесс выработки ими кислоты, а вслед за этим и разрушения эмали зуба», — рассказал он. После приема пищи, по словам врача, нужно просто полоскать рот ополаскивателем.

Вечером, продолжил Золотницкий, необходимо чистить зубы после последнего приема пищи, чтобы удалить налет — тонкую микробную пленку, которая образовывается на поверхности зуба. В течение дня, как отметил стоматолог, микробная пленка на зубе трансформируется и может вызывать деминерализацию эмали (белые пятна на зубах) и образование полостей — кариес. «Ночью при закрытом рте процесс разрушения зуба под налетом усиливается. Это происходит из-за благоприятных условий для бактерий», — уточнил он.

Любители лечь спать, не почистив зубы, могут столкнуться с неприятным запахом изо рта по утрам, предупредил врач. Он также рассказал, что средства гигиены — щетку, пасту, зубную нить или ершики — лучше выбирать вместе со стоматологом. Менять щетку, отметил Золотовицкий, нужно раз в два месяца.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко предупредил о вреде каши для зубов. Он объяснил, что после употребления таких продуктов, как каша или картофель, на эмали остается мягкий и липкий налет, который через 48-72 часа превращается в твердый зубной камень.

