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11:33, 9 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин случайно выстрелил в двухлетнюю дочь

Под Калининградом отец случайно выстрелил в голову двухлетней дочери

Фото: Unsplash

В Калининградской области 40-летний отец случайно выстрелил в двухлетнюю дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По данным канала, инцидент произошел в поселке Волочаевское. Мужчина решил пострелять дома по радиатору, пока девочка бегала по комнате. Пуля попала ей в голову.

Ребенка уже госпитализировали, у нее проникающее ранение головного мозга.

Ранее стало известно, что в Дагестане 62-летний отец случайно выстрелил в 36-летнего сына, пытаясь его разбудить.

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      Екатерина Кашурникова
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