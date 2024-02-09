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08:22, 9 февраля 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на 16,5 года за расправу над супругой

В Тыве суд дал 16,5 года колонии мужчине, зарезавшему после ссоры свою жену

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тыве суд приговорил 44-летнего жителя города Кызыла к 16,5 году колонии строгого режима за расправу с особой жестокостью над супругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в апреле 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой, после чего нанес ей несколько ударов ножом. Спасти женщину не удалось. Известно, что ранее фигурант уже был судим.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мужчина совершил расправу над знакомым. Обвиняемый приревновал сожительницу к своему другу, который, как ему показалось, оказывал ей излишние знаки внимания.

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      Илона Палей
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