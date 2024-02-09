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05:33, 9 февраля 2024Путешествия

Россиянка побывала в Китае и перечислила отвратительные привычки местных

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и перечислила вызывающие отвращение привычки местных жителей. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, китайцы очень нерасторопные и все делают очень медленно. «Лично я постоянно ощущала, что иду как минимум в пять раз быстрее, чем они. Приходилось обходить их лабиринтами», — заметила путешественница. Кроме того, многие местные курят сигареты, из-за чего везде стоит едкий запах дыма.

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Самым неприятным минусом китайского общества туристка назвала привычку «рыгать и пердеть» при всех. «У меня по-настоящему волосы дыбом встали от этого ужаса и позора В продолжение предыдущей темы: в Китае люди не только рыгают и пердят прилюдно, они еще чихают и кашляют, не прикрывая рот», — возмутилась она.

Ранее эта же путешественница зашла в русский магазин в Пекине и призналась, что была в шоке от увиденного. Она удивилась, что китайцы выстраиваются в очередь, чтобы купить колбасу отечественного производства.

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      Зарина Дзагоева
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