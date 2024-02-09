Российские войска заняли более выгодные рубежи на одном из направлений

Минобороны отчиталось о занятии выгодных рубежей на донецком направлении

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

На данном направлении российские войска за сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России отразили две атаки штурмовиков противника.

За сутки противник потерял до 300 бойцов, пять автомобилей, гаубицу Д-20 и орудие Д-30. Также российские военнослужащие поразили два пункта управления беспилотниками, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поблагодарил командующих группировок российских войск за успехи в наступательных действиях в зоне специальной военной операции (СВО). Он отметил, что российским войскам удается овладевать все более выгодными рубежами на большинстве направлений.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.