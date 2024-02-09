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14:44, 9 февраля 2024Россия

Российские войска заняли более выгодные рубежи на одном из направлений

Минобороны отчиталось о занятии выгодных рубежей на донецком направлении
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

На данном направлении российские войска за сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России отразили две атаки штурмовиков противника.

За сутки противник потерял до 300 бойцов, пять автомобилей, гаубицу Д-20 и орудие Д-30. Также российские военнослужащие поразили два пункта управления беспилотниками, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.

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Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поблагодарил командующих группировок российских войск за успехи в наступательных действиях в зоне специальной военной операции (СВО). Он отметил, что российским войскам удается овладевать все более выгодными рубежами на большинстве направлений.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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