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04:51, 9 февраля 2024Экономика

Российский президент высказался о ситуации в экономике США

Путин: ситуация в экономике США нормальная, но для будущего нужно менять подход

Фото: Pixabay

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте, высказался о ситуации с экономикой США, назвав ее нормальной, несмотря на ряд имеющихся проблем.

«Да, мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что в Соединенных Штатах, несмотря на все экономические проблемы, все-таки нормальная ситуация и приличный рост экономики — 2,5% рост ВВП, по-моему», — заявил он.

При этом российский лидер подчеркнул, что для обеспечения будущего необходимо «менять подход к тому, что меняется».

Ранее Путин рассказал, что показатели ведущих экономик стран Запада улучшатся благодаря их фундаменту, но сейчас они находятся «в минусе», в то время как в России фиксируется положительная динамика ВВП.

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      Марина Совина
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