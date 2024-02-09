Российский президент высказался о ситуации в экономике США

Путин: ситуация в экономике США нормальная, но для будущего нужно менять подход

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте, высказался о ситуации с экономикой США, назвав ее нормальной, несмотря на ряд имеющихся проблем.

«Да, мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что в Соединенных Штатах, несмотря на все экономические проблемы, все-таки нормальная ситуация и приличный рост экономики — 2,5% рост ВВП, по-моему», — заявил он.

При этом российский лидер подчеркнул, что для обеспечения будущего необходимо «менять подход к тому, что меняется».

Ранее Путин рассказал, что показатели ведущих экономик стран Запада улучшатся благодаря их фундаменту, но сейчас они находятся «в минусе», в то время как в России фиксируется положительная динамика ВВП.