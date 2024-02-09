Канцлер ФРГ Шольц опубликовал фото со своим двойником Кунсом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) фотографию со своим «двойником» — американским сенатором Крисом Кунсом.

«Рад видеть моего Доппельгангера снова», — подписал фото Шольц, отметив аккаунт Кунса.

СМИ также подметили внешнюю схожесть Шольца и сенатора.

Сообщается, что Шольц прибыл c визитом в США. Сегодня, 9 февраля, он встречается с президентом Джо Байденом. Накануне Шольц встретился с сенаторами от обеих партий.

Ранее канцлер Германии опубликовал фото с повязкой на лице после травмы глаза. «С нетерпением жду мемов. Спасибо за пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле!» — написал он. При этом врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Инна Швайликова отметила, что Шольц мог надеть повязку на глаз ради хайпа.