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16:09, 9 февраля 2024Мир

Шольц опубликовал фото со своим двойником

Канцлер ФРГ Шольц опубликовал фото со своим двойником Кунсом

Фото: @ChrisCoons

Канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) фотографию со своим «двойником» — американским сенатором Крисом Кунсом.

«Рад видеть моего Доппельгангера снова», — подписал фото Шольц, отметив аккаунт Кунса.

СМИ также подметили внешнюю схожесть Шольца и сенатора.

Сообщается, что Шольц прибыл c визитом в США. Сегодня, 9 февраля, он встречается с президентом Джо Байденом. Накануне Шольц встретился с сенаторами от обеих партий.

Ранее канцлер Германии опубликовал фото с повязкой на лице после травмы глаза. «С нетерпением жду мемов. Спасибо за пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле!» — написал он. При этом врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Инна Швайликова отметила, что Шольц мог надеть повязку на глаз ради хайпа.

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      Анастасия Яланская
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