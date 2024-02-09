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06:45, 9 февраля 2024Россия

Шойгу заслушал доклады командующих в форме необычного цвета

Шойгу появился на заседании штаба объединенной группировки в форме черного цвета

Глава Министерства обороны (МО) России Сергей Шойгу заслушал доклады командующих различными группировками войск в полевой форме необычного, черного цвета. Это следует из опубликованного оборонным ведомством видео, кадры появились в Telegram-канале МО.

На публикуемых кадрах видно, что знаки отличия, а также шевроны на куртке министра обороны выполнены в черном цвете.

Другие высшие офицеры, присутствовавшие на заседании, были одеты в форму зеленого цвета. Также для российских военных существуют белая арктическая и песочная (для стран с жарким климатом) расцветки. Моряки Военно-морского флота России облачаются в черную, а летчики — в синюю форму.

В ходе упомянутого сообщения Сергей Шойгу высказался о российском наступлении и увидел уничтожение украинского HIMARS — министру показали кадры объективного контроля действий российских военных.

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      Марк Леонов
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