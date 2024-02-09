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06:06, 9 февраля 2024Россия

Шойгу заслушал доклады об обстановке в зоне СВО

МО РФ: Шойгу заслушал доклады по текущей обстановке в зоне СВО и планам действий
СюжетРакетные удары по Украине:
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Министр обороны Сергей Шойгу заслушал доклады о ситуации в зоне проведения спецоперации и дальнейших планах действия на пункте управления объединений «Западной» группировки войск. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В свою очередь, командующий группировкой «Запад» Евгений Никифоров доложил Шойгу о том, как эффективно взаимодействуют штурмовые отряды с разведывательно-ударными и огневыми комплексами в ходе прорыва обороны противника.

«Министр обороны РФ поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее Шойгу заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за январь более 23 тысяч бойцов. За месяц Россия нанесла 127 ударов по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, добавил он.

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      Анастасия Шейкина
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