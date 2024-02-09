Симоньян высказалась об амбициях Такера Карлсона

Симоньян считает, что Такер Карлсон идет в большую политику

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась об амбициях американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина. Мыслями на эту тему журналистка поделилась в своем Telegram-канале.

«Главное, что понятно о Карлсоне из интервью — он определенно идет в большую политику», — считает Симоньян.

Она отметила, что именно поэтому в беседе с российским лидером Карлсон затрагивал тему грядущих выборов, задержания корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. «Отсюда( ...) и неоднократная попытка на вопрос о возможном диалоге с Байденом добиться ответа: "Да о чем говорить с этим маразматиком"», — отметила журналистка.

В заключение она подчеркнула, что Карлсон все правильно делает.

Интервью Путина Карлсону продлилось 2 часа 7 минут и 18 секунд. Первый вопрос американского журналиста был о возможном ударе США по России.