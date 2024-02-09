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14:32, 9 февраля 2024Мир

Стало известно о планах Верховного суда позволить Трампу баллотироваться

El País: Верховный суд планирует позволить Трампу баллотироваться

Фото: David Swanson / Reuters

Судьи Верховного суда планируют позволить экс-президенту США Дональду Трампу баллотироваться на выборах 2024 года. Об этом сообщает испанская газета El País.

«Заседание показало, что рассматриваемый 3-й раздел 14-й поправки, регулирующий дисквалификацию за восстание, оставляет больше сомнений, чем уверенности. Непонятно, кто его применяет, как применяет, когда применяет и к кому применяет», — отмечается в материале издания.

Авторы обращают внимание, что судьи смогут отменить решение суда штата Колорадо о недопуске Трампа на праймериз Республиканской партии. Подобное заключение может быть принято применительно и к другим штатам, которые предполагали дисквалифицировать бывшего американского лидера.

4 января Трамп обжаловал в Верховном суде США решение суда Колорадо о том, что власти штата не напечатают бюллетени с его именем. Праймериз в штате состоятся 5 марта.

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      Максим Габриелян
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