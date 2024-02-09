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15:45, 9 февраля 2024Ценности

Стилист Рогов назвал модные цвета одежды на весну и лето

Стилист Александр Рогов: одежда цвета металлик будет трендом весны и лета

Фото: Svyatoslava Vladzimirska / Shutterstock / Fotodom

Российский стилист Александр Рогов в Telegram назвал модные цвета одежды на весну и лето 2024 года.

По словам эксперта, в грядущих теплых сезонах в тренде будут предметы гардероба цвета металлик, а именно золотистого и серебристого оттенков. При этом специалист проиллюстрировал свой пост снимками с показов, на которых манекенщицы дефилировали в нарядах, составленных с подобными вещами.

Так, модели предстали на размещенных кадрах в платьях, костюмах и топах в указанной цветовой гамме. При этом девушки комбинировали их как с контрастной обувью, например ярко-синей, так и с туфлями в тон.

Ранее в феврале креативная команда бренда modi назвала россиянам самые модные вещи в гардеробе на 2024 год. В первую очередь эксперты посоветовали присмотреться к одежде из экокожи. Кроме того, трендовыми станут различные украшения.

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      Алина Гостева
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