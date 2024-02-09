В ДНР рассказали о возгласах «русские не сдаются» от солдат ВСУ

Гагин: солдаты ВСУ при боестолкновениях часто кричат, что русские не сдаются

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто выкрикивают «русские не сдаются» при боестолкновениях. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Ситуация, описанная президентом, где противник кричит "русские не сдаются", на самом деле повторяется до сих пор на разных участках фронта. Это не единичный случай», — рассказал Гагин.

Он привел в пример случай во время штурма Волновахи. Бойцы ВСУ заняли центральное здание районной больницы и удерживали заложников, при этом все они разговаривали по-русски. «Был такой эпизод там, они кричали: "Русские не сдаются"», — сказал он.

По его словам, во время Русской весны 2014 года российские бойцы блокировали здание Черноморского флота Украины. Офицеры, которые находились внутри, написали углем на стене: «Русские не сдаются».

Ранее о подобном случае рассказал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он заключил, что украинцы до сих пор считают себя русскими и в связи с этим можно сделать вывод, что конфликт на Украине имеет элементы гражданской войны.