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09:23, 9 февраля 2024Мир

В ЕС рассказали о сопротивлении Польши и Прибалтики миру на Украине

Politico: урегулирование на Украине вызовет сопротивление в Польше и Прибалтике

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Попытки урегулировать конфликт на Украине и установить мир вызовут сопротивление в Польше и Прибалтике, так как они опасаются, что Запад перестанет их поддерживать. Об этом написал младший научный сотрудник программы Евразии Института ответственного государственного управления Куинси Артин ДерСимонян в колонке для газеты Politico.

«Они инстинктивно почувствуют, что это [урегулирование конфликта] признак того, что Запад их бросает (...) несколько собеседников подчеркнули, что усиление сдерживания в Центральной и Восточной Европе более важно для их национальной безопасности, чем возвращение Украиной территорий», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что для прекращения конфликта и установления мира странам Запада придется предоставить новые гарантии безопасности Польше и Прибалтике, чтобы снизить градус критики с их стороны.

Ранее ДерСимонян предложил снизить группировку войск США и заменить их на силы Франции и Германии. По его мнению, это позволит снизить напряженность в отношениях с Россией.

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      Максим Габриелян
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