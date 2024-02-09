В Грузии назначили новое правительство

Премьер-министр Грузии Кобахидзе подписал приказ о назначении правительства

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал приказ о назначении нового кабинета министров, передает ТАСС .

«Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе издал приказ о назначении министров на посты после того, как парламент Грузии на пленарном заседании выразил доверие Ираклию Кобахидзе и составу правительства. С момента издания приказа все министры официально приступили к исполнению обязанностей», — отметили в пресс-службе правительства.

Состав правительства остался прежним за одним исключением. Премьер назначил Ираклия Чиковани на пост министра обороны на замену Джуаншеру Бурчуладзе.

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке 29 января. 8 февраля парламент выразил вотум доверия правительству Кобахидзе. Позднее соответствующие документы подписала президент республики Саломе Зурабишвили.