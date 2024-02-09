В Грузии утвердили новое правительство

Президент Грузии Зурабишвили назначила Кобахидзе премьер-министром страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила Ираклия Кобахидзе от правящей партии «Грузинская мечта» премьер-министром республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы государства.

Глава государства подписала соответствующее распоряжение, «чтобы не создавались преграды для борьбы со стихией, своевременно издавались соответствующие акты». Речь идет о сильных дождях и снегопадах, вызвавших сход оползней в некоторых регионах Грузии в течение последних дней.

В четверг, 8 февраля, парламент Грузии утвердил правительство Кобахидзе, выразив ему вотум доверия.

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке 29 января. Кобахидзе заявлял, что в новом правительстве свои посты сохранят все министры, за исключением главы Министерства обороны Джуаншера Бурчуладзе.