В конституции Молдавии решили прописать необратимость вступления в Евросоюз

Санду: в конституции Молдавии нужно прописать необратимость вступления в ЕС

Результаты референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз (ЕС) нужно прописать в конституции страны, чтобы показать необратимость евроинтеграции. Об этом решении объявила президент республики Майя Санду, передает «Sputnik Молдова».

«Референдум республиканский, конституционный, на котором граждане Республики Молдова примут решение, и это решение будет прописано в конституции страны», — сказала она.

По словам Санду, это обеспечит уверенность в необратимости процесса, «потому что весь политический класс должен будет следовать и реализовывать решение».

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что республика может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз раньше обозначенного срока в 2030 году. Он также подчеркнул необходимость провести в 2024 году референдум и запустить процесс переговоров.