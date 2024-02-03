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11:23, 3 февраля 2024Бывший СССР

В Молдавии допустили завершение переговоров о вступлении в ЕС раньше срока

Спикер парламента Молдавии Гросу допустил конец переговоров с ЕС до 2030 года
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Молдавия может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз (ЕС) раньше обозначенного срока в 2030 году. Об этом заявил спикер парламента страны Игорь Гросу, сообщает ТАСС.

«Не надо ориентироваться на 2030 год. Я думаю, что мы имеем возможность и обязанность сделать все, чтобы сделать момент вступления в ЕС еще ближе», — сказал политик.

Он подчеркнул необходимость провести в 2024 году референдум и запустить процесс переговоров. По его словам, в отношении Молдавии и Украины переговорный процесс о вступлении в ЕС будет проходить не по использовавшемуся ранее шаблону.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с молдавским коллегой Дорином Речаном заявил, что Будапешт безоговорочно поддерживает вступление Кишинева в Евросоюз. По словам венгерского политика, страны стремятся к сотрудничеству и позитивно друг друга оценивают.

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      Семен Александров
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