В Молдавии допустили завершение переговоров о вступлении в ЕС раньше срока

Спикер парламента Молдавии Гросу допустил конец переговоров с ЕС до 2030 года

Молдавия может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз (ЕС) раньше обозначенного срока в 2030 году. Об этом заявил спикер парламента страны Игорь Гросу, сообщает ТАСС.

«Не надо ориентироваться на 2030 год. Я думаю, что мы имеем возможность и обязанность сделать все, чтобы сделать момент вступления в ЕС еще ближе», — сказал политик.

Он подчеркнул необходимость провести в 2024 году референдум и запустить процесс переговоров. По его словам, в отношении Молдавии и Украины переговорный процесс о вступлении в ЕС будет проходить не по использовавшемуся ранее шаблону.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с молдавским коллегой Дорином Речаном заявил, что Будапешт безоговорочно поддерживает вступление Кишинева в Евросоюз. По словам венгерского политика, страны стремятся к сотрудничеству и позитивно друг друга оценивают.