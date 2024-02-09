В Минсельхозе рассказали о роли российских аграриев в мире

Глава Минсельхоза Патрушев: агроэкспортеры РФ играют роль мировых стабилизаторов

Российские агроэкспортеры играют стабилизирующую роль на мировом сельскохозяйственном рынке. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, его слова приводит «Прайм».

Министр объяснил важную роль российских агроэкспортеров тем, что они являются крупными поставщиками сельхозпродукции. По объемам вывоза ряда культур Россия занимает ведущие позиции на мировом агрорынке.

Речь идет в том числе о поставках зерновых и зернобобовых культур (второе место), пшеницы (первое), подсолнечного и рапсового масел (второе), а также ячменя (третье). «Российская агропродукция выступает крупным и во многом стабилизирующим поставщиком на мировом рынке», — рассказал Патрушев.

Он также добавил, что с 2000 года объем производства сельхозпродукции в стране увеличился на 87 процентов, а выпуск зерна вырос вдвое. Это позволило обеспечить 30-кратное наращивание российского агроэкспорта за данный период времени, заключил министр.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные «Русагротранс» сообщило, что во второй половине 2023 года российским агроэкспортерам удалось обновить трехлетний рекорд по вывозу зерновых и зернобобовых культур. С 1 июля по 31 декабря из страны за границу отправили почти 39 миллионов тонн зерна, из которых 27,6 миллиона тонн пришлись на экспорт пшеницы.

