Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:03, 9 февраля 2024Экономика

В Минсельхозе рассказали о роли российских аграриев в мире

Глава Минсельхоза Патрушев: агроэкспортеры РФ играют роль мировых стабилизаторов

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Российские агроэкспортеры играют стабилизирующую роль на мировом сельскохозяйственном рынке. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, его слова приводит «Прайм».

Министр объяснил важную роль российских агроэкспортеров тем, что они являются крупными поставщиками сельхозпродукции. По объемам вывоза ряда культур Россия занимает ведущие позиции на мировом агрорынке.

Речь идет в том числе о поставках зерновых и зернобобовых культур (второе место), пшеницы (первое), подсолнечного и рапсового масел (второе), а также ячменя (третье). «Российская агропродукция выступает крупным и во многом стабилизирующим поставщиком на мировом рынке», — рассказал Патрушев.

Он также добавил, что с 2000 года объем производства сельхозпродукции в стране увеличился на 87 процентов, а выпуск зерна вырос вдвое. Это позволило обеспечить 30-кратное наращивание российского агроэкспорта за данный период времени, заключил министр.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные «Русагротранс» сообщило, что во второй половине 2023 года российским агроэкспортерам удалось обновить трехлетний рекорд по вывозу зерновых и зернобобовых культур. С 1 июля по 31 декабря из страны за границу отправили почти 39 миллионов тонн зерна, из которых 27,6 миллиона тонн пришлись на экспорт пшеницы.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что в Ил-76 не было пленных солдат ВСУ. Накануне в США признали, что его сбила американская ракета

      Норвегия передаст Украине средства ПВО

      Режиссер «Голоса» рассказал об ужасной ошибке на шоу

      Женщина вернулась из отпуска и спустя 12 дней нашла скорпиона в чемодане

      В России подешевели шины для легковушек

      Дипломат опроверг возможности Прибалтики закрыть Балтийское море для России

      На Украине клирика УПЦ обвинили в организации провокаций

      На Украине заявили о тяжелой ситуации для ВСУ под Купянском

      Российский певец рассказал о кознях Пугачевой против Булановой

      В России толпой избили участника СВО на костылях из-за места в баре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше