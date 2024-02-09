В России два человека пострадали из-за взорвавшегося бака для воды

На Урале в частном доме взорвался бак для воды, пострадали два человека

В Свердловской области два человека получили травмы в результате взрыва бака для воды в частном доме. О происшествии в селе Бродово под Нижним Тагилом сообщает сетевое издание «Е1.ру».

Взрыв прогремел в ночь на 9 февраля, хозяева дома к этому времени уже спали, взрывной волной в доме обрушились перекрытия и одна из стен. Женщина успела выбежать на улицу, получив перелом лодыжки и ушибы, врачи оказали ей медицинскую помощь. Мужа россиянки спасти не удалось.

В региональном СК изданию сообщили, что незадолго до случившегося мужчина ремонтировал лопнувший бак. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Приморском крае на территории школы прогремел взрыв. Местные власти сообщили, что причиной ЧП стал перегретый котел в котельной. В результате происшествия никто не пострадал, учеников временно разместили в здании детского сада.