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17:46, 9 февраля 2024Экономика

В России выявили тысячи финансовых пирамид

ЦБ: в России выявили более 5,7 тысячи финпирамид и нелегальных кредиторов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По итогам 2023 года в России удалось выявить более 5,7 тысячи финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг. Показатель превысил значение 2022-го на 15,5 процента, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

В сравнении с 2022 годом в стране выявили на 46 процентов больше финансовых пирамид. В свою очередь, количество пойманных нелегальных поставщиков финансовых услуг за этот период выросло на девять процентов, следует из материалов регулятора.

При этом деятельность большинства выявленных финансовых пирамид и нелегальных брокеров была заточена на вложения во внутренние токены или прием взносов в криптовалюте, заключили в ЦБ.

Ранее заместитель председателя регулятора Герман Зубарев заявил, что в январе-сентябре 2023 года российским банкам удалось предотвратить хищения у клиентов на общую сумму в 3,3 триллиона рублей. За этот период времени финансовыми организациями были отбиты более 20 миллионов попыток украсть денежные средства. Результативность защитных банковских систем составила около 98 процентов.

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      Анатолий Акулов
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