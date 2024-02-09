Риттер: интервью Путина может остановить войну Запада и России

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х написал, что интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону является важным шагом на пути, который может спасти человечество.

Риттер высоко оценил интервью, похвалив профессионализм Такера и отметив готовность Путина к диалогу. Экс-разведчик убежден, что интервью представляет собой дорожную карту по улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой. Более того, оно открывает дверь в «русскую душу».

«Это одно из самых важных интервью современной эпохи, потому что оно способно остановить Запад и Россию от вступления в войну, остановить Запад от совершения самоубийства», — убежден Риттер.

Ранее Риттер заявил, что интервью станет серьезным ударом по русофобии, которая царит в США.