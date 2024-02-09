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03:02, 9 февраля 2024Мир

Журналист Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о возможном нападении США

Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о возможном нападении США на РФ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Американский журналист Такер Карлсон начал интервью с президентом России Владимиром Путиным с вопроса о возможном нападении Соединенных Штатов на Россию. Об этом следует из материала, который опубликован на сайте телеведущего.

По словам Карлсона, в феврале 2022 года Путин обратился к нации и заявил о начале спецоперации на Украине из-за того, что США через НАТО могут инициировать «внезапное нападение» на Россию. Журналист подчеркнул, что для американцев это прозвучало параноидально. Карлсон попросил Путина объяснить, почему Штаты могут нанести удар по РФ.

В ответ на это российский президент уточнил формат интервью — ток-шоу или «серьезный разговор». Такер Карлсон уточнил, что второе. Далее Владимир Путин озвучил историческую справку об истории Украины.

«Дело не в том, что США собирались нанести удар по территориям России. Я не говорил такого. У нас сегодня ток-шоу или серьезный разговор?» — отметил президент РФ.

Также Путин объяснил американскому журналисту, что Украина была создана в 1922 году большевиками, и рассказал, что Владимир Ленин настоял на праве выхода автономных образования из состава СССР. Рассказ Путина об истории Украины в общей сложности занял 25 минут.

Ранее сообщалось, что журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, все же взял интервью у российского президента. Он пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение.

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      Марина Совина
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