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20:30, 10 февраля 2024Мир

Байдена призвали чаще выступать на публике ради имиджа

Politico: демократы посоветовали Байдену чаще выступать на публике

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Высокопоставленные представители Демократической партии призвали советников президента США Джо Байдена чаще организовывать публичные выступления и встречи главы государства с журналистами. Об этом сообщает газета Politico.

По мнению демократов, это может помочь развеять сомнения о когнитивных способностях Байдена, связанных с его возрастом. По данным издания, представители партии хотят, чтобы Байден общался с прессой и избирателями в «нестандартных и резких беседах», которыми он славился в прошлом. Они рассчитывают, что это поможет развеять опасения по поводу «остроты ума президента».

Также Politico подчеркивает, что риск ошибок стоит того, чтобы «укрепить распадающийся имидж президента».

Ранее сообщалось, что в преддверии выборов американские граждане больше не видят действующего президента США Джо Байдена на посту лидера нации в будущем. Об этом со ссылкой на социологов пишет Wall Street Journal.

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      Екатерина Подвигина
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