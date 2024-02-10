В преддверии выборов американцы перестали рассматривать Байдена как президента

WSJ: американцы больше не видят Байдена президентом из-за его репутации и ошибок

В преддверии выборов американские граждане больше не видят действующего президента США Джо Байдена на посту лидера нации в будущем. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на социологов.

По информации издания, американцы перестали рассматривать Байдена как президента не только в силу его преклонного возраста, но и из-за отсутствия у него репутации сильного лидера. Социологи и аналитики утверждают: в формировании столь негативного имиджа действующего президента США у избирателей сыграли свою роль и ошибки, которые он совершил во время первого срока правления.

Журналисты также подчеркнули, что хотя некоторые политические решения Байдена все же были успешными, американцы не видят в нем «государственного деятеля международного уровня, утешителя нации или мастера переговоров». «Ошибки Байдена могут повлиять на формирование отношения к нему больше, чем ошибки предыдущих президентов сказались на их имидже — не только потому, что Байден в свой 81 год является старейшим действующим президентом страны, но потому что он не создал имидж сильного лидера и не наладил эмоциональную связь с избирателями», — утверждается в публикации.

Ранее журналисты WSJ сообщили, что 345-страничный доклад специального прокурора Роберта Хура о хранении президентом США Джо Байденом секретных документов, в котором упоминаются проблемы с памятью у американского лидера, вызвал ярость в Белом доме. В отчете лидер США упоминается как «пожилой человек с добрыми намерениями и плохой памятью». Причиной недовольства демократической партии стали опасения за будущее кампании Байдена.