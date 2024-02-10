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13:30, 10 февраля 2024Мир

Критика памяти Байдена вызвала ярость в Белом доме

WSJ: доклад Хура с критикой памяти Байдена вызвал недовольство в Белом доме

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

345-страничный доклад специального прокурора Роберта Хура о хранении президентом США Джо Байденом секретных документов, в котором упоминаются проблемы с памятью у американского лидера, вызвал ярость в Белом доме. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В отчете лидер США упоминается как «пожилой человек с добрыми намерениями и плохой памятью». Причиной недовольства Демократической партии США стали опасения за будущее кампании Байдена.

Также отмечается, что и сам президент США негативно отреагировал на доклад, нецензурно выразившись. В документах утверждается, что во время общения со следователями Байден не мог вспомнить дату, когда не стало его сына Бо. «Как, черт возьми, он посмел поднять эту тему?» — сказал американский лидер во время пресс-конференции, подчеркнув, что он не мог забыть тот день.

10 января стало известно, что в аналитическом центре Байдена, использовавшемся политиком как личный офис с 2017 по 2020 год, нашли секретные документы времен его вице-президентства. По данным американских СМИ, среди найденных бумаг были докладные записки американской разведки и материалы брифингов, связанных с Украиной, Ираном и Британией. Американский лидер заявил, что обнаружение документов стало для него неожиданностью, и пообещал сотрудничать со следствием.

Вскоре помощники политика нашли и вторую партию документов в его доме в Делавэре. Их число и содержание не уточняется. 12 января Министерство юстиций США назначило специального прокурора для расследования «ненадлежащего хранения секретных документов» в доме и бывшем офисе Байдена — им стал Роберт Хур, в прошлом федеральный прокурор в Мэриленде.

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      Варвара Кошечкина
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