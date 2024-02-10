Бывший советник Клинтона назвал ужасной ситуацию для демократов в США

Экс-советник Клинтона Бегала раскритиковал Байдена за его реакцию на доклад Хура

Бывший советник 42-го президента США Билла Клинтона раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за реакцию на доклад специального прокурора Роберта Хура о хранении американским лидером секретных документов, в котором также упоминаются его проблемы с памятью. Его слова приводит CNN.

«Вместо того чтобы созывать пресс-конференцию и заявлять на ней "Я хорошо соображаю", нужно было идти в атаку», — заявил Бегала, осудив стратегию Байдена. По его мнению, президент США лишь «усугубил ситуацию».

При этом экс-советник Клинтона подчеркнул, что является сторонником Байдена, но назвал сложившуюся ситуацию «ужасной для демократов».

Ранее сообщалось, что доклад Хура вызвал ярость в Белом доме. В отчете лидер США упоминается как «пожилой человек с добрыми намерениями и плохой памятью». Причиной недовольства Демократической партии США стали опасения за будущее кампании Байдена. Сам президент США тоже негативно отреагировал на доклад, нецензурно выразившись.