Политолог Бышок: снятие ограничений на помощь ЕС даст больше возможностей Киеву

Снятие ограничений Евросоюза на поставки военной помощи Украине даст больше возможностей Киеву на поле боя, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил призыв Минобороны Нидерландов устранить все препятствия для поддержки республики в конфликте с Россией.

«У людей, которые наблюдают за тем, как поставляется оружие Украине, которые хотят продолжать поддерживать Украину, создается впечатление, что эти поставки недостаточны. Дело не только в американских поставках, которые ограничиваются тем, что у демократов и республиканцев нет консенсуса, но и в европейских поставках. Центральная мысль такая: вы по-настоящему поддерживаете или понарошку? Если понарошку, для галочки, то можно продолжать поставлять раз в неделю по танку. А если вы действительно считаете, что исход этого конфликта определит будущее европейской безопасности, вы должны экзистенциально к нему подойти и поставить все, что у вас есть», — сказал специалист.

Не факт, что это будет услышано и принято. Она просто сказала фразу мальчика из сказки про голого короля — если по серьезному, то давайте по серьезному относиться. Если несерьезно и для галочки, тогда как-то иначе все это воспринимайте, идите к какому-то компромиссу, рекомендуйте возвращение за стол переговоров Москвы и Киева и так далее Станислав Бышок политолог

10 февраля глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала власти Евросоюза и руководство НАТО снять все ограничения на поставки оружия и военной техники для Украины. По ее мнению, непрерывная военная и финансовая поддержка со стороны европейских стран и США позволит поддерживать безопасность не только Украины, но и других западных государств.

Если западные страны прекратят поддерживать Киев, боевые действия могут начаться и в других европейских государствах, считает руководитель военного ведомства. «Это то, что нас ждет, если мы не подойдем к этому (к поддержке Украины — прим. «Ленты.ру») с умом», — заключила она.

