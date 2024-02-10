Призыв Нидерландов к снятию ограничений на помощь Украине объяснили
Снятие ограничений Евросоюза на поставки военной помощи Украине даст больше возможностей Киеву на поле боя, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил призыв Минобороны Нидерландов устранить все препятствия для поддержки республики в конфликте с Россией.
«У людей, которые наблюдают за тем, как поставляется оружие Украине, которые хотят продолжать поддерживать Украину, создается впечатление, что эти поставки недостаточны. Дело не только в американских поставках, которые ограничиваются тем, что у демократов и республиканцев нет консенсуса, но и в европейских поставках. Центральная мысль такая: вы по-настоящему поддерживаете или понарошку? Если понарошку, для галочки, то можно продолжать поставлять раз в неделю по танку. А если вы действительно считаете, что исход этого конфликта определит будущее европейской безопасности, вы должны экзистенциально к нему подойти и поставить все, что у вас есть», — сказал специалист.
Не факт, что это будет услышано и принято. Она просто сказала фразу мальчика из сказки про голого короля — если по серьезному, то давайте по серьезному относиться. Если несерьезно и для галочки, тогда как-то иначе все это воспринимайте, идите к какому-то компромиссу, рекомендуйте возвращение за стол переговоров Москвы и Киева и так далее
10 февраля глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала власти Евросоюза и руководство НАТО снять все ограничения на поставки оружия и военной техники для Украины. По ее мнению, непрерывная военная и финансовая поддержка со стороны европейских стран и США позволит поддерживать безопасность не только Украины, но и других западных государств.
Если западные страны прекратят поддерживать Киев, боевые действия могут начаться и в других европейских государствах, считает руководитель военного ведомства. «Это то, что нас ждет, если мы не подойдем к этому (к поддержке Украины — прим. «Ленты.ру») с умом», — заключила она.