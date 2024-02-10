Крупный пожар в Тольятти попал на видео

МЧС опубликовало видео крупного пожара в гостиничном комплексе в Тольятти

МЧС России опубликовало кадры тушения крупного пожара в Тольятти, где горит гостиничный комплекс «Жара Beach Resort». Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«На месте работают 105 огнеборцев и 29 единиц техники», — говорится в сообщении. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.

Уточняется, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 12 человек. В ведомстве добавили, что в результате пожара пострадали два человека.

Ранее городские службы начали проводить восстановительные работы после пожара на улице Черняховского на севере Москвы. Пожар распространился на площади 4000 квадратных метров, ему присвоили третий ранг из пяти возможных и назвали крупнейшим в жилом фонде в новейшей истории Москвы.